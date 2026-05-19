Controlli a Salerno sulla micromobilità elettrica.

Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal Comandante Rosario Battipaglia, nei giorni scorsi hanno scoperto una e-bike modificata e trasformata in un vero e proprio ciclomotore.

Il mezzo è stato intercettato in Piazza della Concordia che sfrecciava tra i passanti. Immediato il sequestro oltre alla contestazione delle violazioni.

In questi giorni sono stati elevati 7 verbali a conducenti di monopattini, 5 per assenza di targhe e due per la mancanza del casco.