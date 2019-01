Sala Consilina: il 19 gennaio l’Associazione Monte Pruno Giovani discute di Start Up con gli studenti

Sabato 19 gennaio l’Associazione “Monte Pruno Giovani” affronta la tematica delle Start Up con gli studenti all’I.T.I.S. “G. Gatta” di Sala Consilina.

L’evento, che prende il nome “Start up and GO”, è stato organizzato grazie al contributo della Banca Monte Pruno, del Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” e dell’azienda DFL Lamura.

I saluti saranno affidati ad Antonella Vairo, Dirigente Scolastico del “Cicerone”, Antonio Mastrandrea, Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani, Massimo Burzo, Presidente Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano, e Pasquale Lamura, Amministratore della DFL Lamura.

Enzo Quagliano, dello sportello Teggiano Europa, Antonio Pandolfo, Vice Direttore area mercato della Banca Monte Pruno, e Andrea Castaldo, Specialist distrettuale del Lions Club, interverranno durante l’incontro per parlare con i giovani di nuove imprese e opportunità.

A moderare l’evento, Giovanni Lotierzo, componente direttivo dell’Associazione Monte Pruno Giovani.

– Paola Federico –