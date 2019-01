Traffico di droga a Campagna,chiesti 100 anni per 21 imputati. Tra loro un uomo di San Pietro al Tanagro

Sono stati chiesti 100 anni di reclusione per 21 imputati coinvolti nell’operazione che a giugno 2017 mise fine ad un giro di spaccio di droga e marijuana a Campagna. La droga veniva acquistata a Torre Annunziata, nel Napoletano, e veniva poi rivenduta a diversi spacciatori della Piana del Sele.

Nell’udienza che si è svolta ieri al Tribunale di Salerno, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, il pm Rocco Alfano ha chiesto di condannare gli imputati in quanto accusati a vario titolo di detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata alla vendita di droga, porto illegale di armi e munizioni e danneggiamento aggravato.

Tra loro anche Angelo Ciro Tierno di San Pietro al Tanagro per cui sono stati chiesti 1 anno e 9 mesi, Stefano Calzaretta, la condanna richiesta è di 2 anni e 3 mesi, di Oliveto Citra, Emanuele Sessa, Antonino Salito, Vincenzo Caiafa, Davide Nieddu, Camelia Agiurgioaei, Fabio Cafaro Carmine Mansi, Anna D’Ambrosio, Ruggiero Moscato, Gerardo Mastrolia, Daniele Fimiano, Fabio Viviani, Armando De Luna, Gelsomino Del Giorno tutti di Campagna, Antonio Pepe e Mirco Glielmi di Battipaglia. A processo inoltre anche i fratelli Cosimo, per cui sono stati chiesti 8 anni, e Cristian (la richiesta di condanna è di un anno e sei mesi) Busillo di Campagna, figli di Antonino, considerato uno degli iniziatori dell’associazione dedicata allo spaccio, e di Gerardina Piccirillo per cui il pm ha chiesto una pena di 7 anni.

Imputati per associazione dedita allo spaccio di stupefacenti Fabio Cafaro, Davide Nieddu, Cosimo Busillo, Gerardina Piccirillo, la rumena Camelia Agiurgioaei, Antonino Busillo, Gaetano Glielmi e Vito D’Ambrosio.

– redazione –