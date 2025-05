Con l’appuntamento di domenica 18 maggio alle ore 19.00 si conclude al Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina la XXVIII edizione di “Teatro in Sala”, rassegna di arti performative organizzata dall’associazione “I Ragazzi di San Rocco”, che ne curano la direzione artistica, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sala Consilina e con il sostegno della Banca Monte Pruno.

Come da tradizione, sono due gli appuntamenti all’interno dell’evento finale della rassegna: la proclamazione dei vincitori dei premi “Teatro in Sala” e lo spettacolo della compagnia di casa, “I Ragazzi di San Rocco”.

Tanta carne a fuoco, dunque, a cominciare dalla proclamazione del migliore spettacolo in rassegna secondo la giuria di qualità, ma anche secondo la giuria popolare, grazie alla media dei voti espressi dagli spettatori al termine degli spettacoli in concorso.

La Compagnia Teatrale “I Ragazzi di San Rocco” è il serbatoio laboratoriale dal quale nacque “Teatro in Sala” quasi trent’anni fa e, come di consueto, chiuderà anche la XXVIII edizione della rassegna. Stavolta la Compagnia diretta dall’attore e regista Claudio Abate Chechile metterà in scena “Totò e i fuorilegge a teatro”, un libero adattamento dal (quasi) omonimo film di Camillo Mastrocinque del 1956.

Dunque, appuntamento al Teatro Scarpetta di Sala Consilina domenica 18 maggio alle ore 19.00 per l’appuntamento finale della XXVIII edizione della storica rassegna di arti performative “Teatro in Sala”.