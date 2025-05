Rinnovate sabato scorso le cariche del Consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina.

Come presidente è stata eletta Maria Teresa Caracciolo mentre entrano nel direttivo Giovanni Lufrano in qualità di vicepresidente, Nicholas Pucciariello come segretario ed Elisabetta Viceconte come tesoriere.

Il responsabile delle commissioni di studio è Gianluca De Paola, consiglieri invece sono stati eletti Luana Manfreda e Francesca Ciminelli.

Presidente del Collegio dei probiviri è Salvatore De Paola.