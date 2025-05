20enne scomparso a San Rufo a causa di una malattia, la famiglia promuove una raccolta fondi in favore dell’AIL.

Un grande gesto d’amore verso il prossimo, nonostante l’immenso e incolmabile dolore, che può contribuire a promuovere e sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma e dare supporto ai pazienti e alle famiglie.

“Ci sono dolori che non si possono spiegare, vuoti che nessuna parola può colmare – fanno sapere il papà, la mamma e la sorella – La perdita del nostro amato Angelo ha lasciato in noi una ferita profonda, ma anche un desiderio forte di trasformare il dolore in qualcosa di buono. Grazie a ciascuno di voi che, con una semplice donazione, un pensiero o una semplice presenza ci ha fatto sentire meno soli. La raccolta fondi a favore della ricerca per la cura della leucemia è stata un modo per onorare la sua memoria e seminare speranza per il futuro di altri. Il vostro gesto, piccolo o grande che sia, ha avuto un significato immenso per noi. Grazie, dal profondo del cuore”.

Sono stati raccolti e donati in memoria di Angelo oltre 1500 euro.