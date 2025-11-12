La danza contemporanea sarà la disciplina protagonista del primo appuntamento della XXIX edizione di Teatro in Sala, la storica rassegna di arti performative che si svolge nel Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina.

Con una grande novità: l’offerta culturale di Teatro in Sala si amplia. Grazie ad un accordo tra la Direzione Generale dei Musei della Campania e l’Amministrazione comunale di Sala Consilina in occasione di tutti gli otto appuntamenti della rassegna prima di entrare in teatro gli spettatori potranno visitare il M.A.S.C. Museo Archeologico Sala Consilina che ha sede proprio accanto al teatro. La visita agli importantissimi reperti archeologici custoditi nelle teche del museo prima degli spettacoli per riempire di storia, cultura e arte le domeniche a Teatro in Sala.

Domenica 16 novembre alle ore 18.30 sarà la danza contemporanea ad aprire la XXIX edizione della rassegna organizzata dall’associazione I Ragazzi di San Rocco in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sala Consilina e la Banca Monte Pruno.

Sul palcoscenico del Teatro Comunale Mario Scarpetta salirà la Compagnia Borderline Danza, diretta da Claudio Malangone, che metterà in scena lo spettacolo dal titolo “Pèlerinage – omaggio a Micha van Hoecke”, coreografia di Micha van Hoecke, riallestita e rivisitata da Miki Matsuse su musiche di Berlioz, El livre Vermell de Montserrat, Rachmaninov, Golden Gâte Quartette, Wynton Marsalis, Bob Dylan, Keith Jarrett.

Pèlerinage è il viaggio nel quale non è poi così importante da dove si parte, anche se esiste un punto di partenza. E non è fondamentale ciò che si deve scoprire. In realtà si conosce dove si arriva. Significativo, invece, rimane quel cammino di luce che indica la strada ai pellegrini nella loro ricerca di sacralità trasferita nei luoghi della fede.

Questo appuntamento con l’arte coreutica nasce dall’incontro con la prestigiosa rassegna di danza intitolata “Incontri”, promossa a Salerno dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica della Maestra Antonella Iannone.