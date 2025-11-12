Nell’ambito della forte vicinanza alle imprese del territorio e con il coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca è stata completata un’importante operazione di finanziamento a favore di Genetic SpA, società leader nel settore farmaceutico, specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative. Il finanziamento in pool promosso da Banca Monte Pruno, con l’intervento di Cassa Centrale Banca in qualità di Arranger e Capofila, è finalizzato a favorire l’attività di ricerca e di sviluppo di Genetic SpA.

L’intervento complessivo è stato pari a 20 milioni di euro, destinato a sostenere il circolante aziendale e supportare lo sviluppo del business della società.

Genetic SpA è un’azienda farmaceutica integrata, autorizzata da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di prodotti respiratori e oftalmici (corticosteroidi, colliri, spray nasali). Da sempre amministrata dalla Famiglia Pavese, la società opera sia per conto proprio che in qualità di CDMO (Contract Development Manufacturing Organization), raggiungendo oggi oltre 40 mercati internazionali e servendo 5 milioni di pazienti in tutto il mondo.

Costituita nel 2000 dal dottor Rocco Carmelo Pavese, attuale CEO, ha sede a Castel San Giorgio e centro operativo a Fisciano e rappresenta un’azienda italiana con uno spiccato livello di innovazione nei processi e nelle attività d’impresa.

“Siamo riusciti – ha affermato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – a realizzare un’operazione di sviluppo che conferma la nostra vocazione locale nei confronti delle aziende leader del nostro territorio, grazie al fondamentale sostegno della struttura Crediti della Capogruppo. Genetic SpA, oltre al suo valore aziendale, rappresenta una realtà che inorgoglisce tutto il Sud Italia, per l’azione imprenditoriale e per la capacità di essere protagonista nel contesto internazionale”.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Rocco Carmelo Pavese – di aver concluso un’operazione di finanziamento importante con Cassa Centrale e Banca Monte Pruno. Il finanziamento ci aiuterà a rinforzare la capacità di sviluppo di nuovi farmaci ed il reparto R&D attraverso un incremento dell’inserimento di nuovi ricercatori. Questa è la dimostrazione che le sinergie del Gruppo Cassa Centrale con la collaborazione della Banca Monte Pruno possono dare ottimi risultati operativi e competere con grandi gruppi finanziari”.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato il Responsabile Area Corporate e Finanza Strutturata di Cassa Centrale Banca Stefano Nicolini – di aver concluso questa importante operazione che sostiene i progetti di sviluppo delle imprese operative in un territorio strategico per il nostro Gruppo come quello della provincia di Salerno. Continueremo a mettere a disposizione le risorse finanziarie del nostro Gruppo con l’obiettivo di favorire la crescita economica delle comunità delle quali siamo espressione, promuovendo il consolidamento del tessuto occupazionale e l’incremento del PIL locale in piena coerenza con lo scopo mutualistico del nostro Gruppo Bancario Cooperativo”.

Realizzando operazioni del genere su tutto il territorio nazionale il Gruppo Cassa Centrale, insieme alle sue Banche affiliate, intensifica la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali, oltre che la loro crescita, unitamente all’indotto, diversificando gli interventi nei diversi settori economici, come avvenuto in questo caso per il settore farmaceutico.