Domenica 14 dicembre nella cornice del Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina la Sonora Junior Sax darà vita a una giornata interamente dedicata alla musica, alla formazione e all’innovazione.

L’orchestra giovanile Sonora Junior Sax è formata da circa 80 ragazzi dai 9 ai 23 anni provenienti da tutta la Campania e anche oltre, allievi ed ex allievi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale. Nell’ambito della XXIX edizione della rassegna “Teatro in Sala”, diretta da I Ragazzi di San Rocco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Banca Monte Pruno, 80 giovani sassofonisti invaderanno tutti gli spazi del Polo Culturale Cappuccini nell’ambito di un evento intitolato “Jean-Marie Londeix e il sassofono: congiunzione fra tradizione e avanguardia”.

La kermesse dedicata al sassofono comincerà alle 9.00 con le master class curate dai prestigiosi Maestri dello strumento di fama nazionale ed internazionale, Massimo Mazzoni, David Salleras, Alessandro Malagnino, Pawel Gusnar e Vittorio Quinquennale. Si proseguirà nel pomeriggio con l’illustrazione e prova del dispositivo Activator Noto a cura di Paco Bernal Gonzales e si continuerà con la conferenza sul tema che dà il titolo alla giornata: “Jean-Marie Londeix e il sassofono: congiunzione fra tradizione e avanguardia” a cura del Maestro Massimo Mazzoni.

L’intensa kermesse dedicata al sassofono e a Jean-Marie Londeix si concluderà nel Teatro Scarpetta con il concerto della Sonora Junior Sax insieme ai Maestri ospiti. Il pubblico potrà così godere di un’esplosione di energia, talento e passione.

Considerata la ricca successione degli eventi programmati gli spettatori sono invitati ad arrivare in teatro entro le ore 18.00 per assistere alla conferenza e al concerto finale.