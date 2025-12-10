“Guidare le imprese del territorio verso le migliori opportunità” è il titolo del convegno organizzato dal Rotary Club Sapri Golfo di Policastro con l‘Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro, l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro e l’Ordine Provinciale dei consulenti del lavoro di Salerno.

L’evento è in programma per domani, giovedì 11 dicembre, nell’Aula Consiliare di Sapri dalle 9.30 alle 13.00.

I saluti istituzionali toccheranno a Nicola Fornaro, presidente del Rotary Club Sapri-Golfo di Policastro, Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro, Giovanni Borgia, presidente dell’Ordine Provinciale dei consulenti del lavoro, Vincenzo Bonafine, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, al sindaco di Sapri Antonio Gentile.

Al tavolo dei relatori siederanno Antonietta Siervo, Tesoriere dell’Ordine dei Commercialisti, e Achille De Caro, referente O.C.C. per i Commercialisti di Salerno.

Si discuterà di acesso alla finanza agevolata con Resto al Sud 2.0 e di altri strumenti per le imprese, del Bando turismo 2025, del Codice della crisi da sovraindebitamento e delle condizioni e opportunità di accesso.

La partecipazione all’evento è gratuita e consentirà agli avvocati di acquisire 2 crediti formativi e ai commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro di acquisirne 4.

Per informazioni telefonare allo 0975/521440 o scrivere a info@odcecsalaconsilina.it