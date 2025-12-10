Venerdì 12 dicembre alle 19.00 il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” insieme a Penelope, Anci Basilicata, Associazione Serendipidy e Articolo21 ricorda tutti gli scomparsi per mantenere viva la memoria di chi non è più tornato e offrire supporto a chi ancora attende risposte.

L’invito è semplice ma simbolico: illuminare i palazzi, i monumenti e le finestre delle abitazioni delle comunità, che per l’occasione saranno colorati di verde, simbolo di speranza e resilienza, e fermarsi alle 19.00 per mettersi in ascolto di una registrazione speciale da trasmettere in filodiffusione o anche solo con il semplice supporto di una cassa bluetooth.

Quest’anno per arrivare ovunque in Basilicata e non solo i volontari del Presidio Libera Potenza hanno voluto registrare e condividere una lettura dei nomi delle persone scomparse con il contributo speciale di mamma Filomena e Gildo Claps. Tante le persone, tante le storie e i volti da ricordare. Tra queste Gildo Claps, fondatore di Penelope Italia, ha voluto rivolgere un pensiero a Nunzio Sblendido, scomparso il 15 settembre e ritrovato senza vita pochi giorno dopo. Questo gesto di ricordo e vicinanza intende ridare centralità alle storie di chi è stato strappato all’affetto dei propri cari, contribuendo a rendere visibile una ferita spesso ignorata.

“Illuminiamo la strada verso casa di chi non vi ha fatto ancora ritorno. Chiamiamoli insieme per nome” è il cuore del messaggio da lanciare. La Giornata Nazionale dedicata alle persone scomparse non è solo un momento di riflessione, ma un invito all’azione e alla consapevolezza. La partecipazione delle comunità diventa quindi fondamentale per sostenere le famiglie colpite da queste tragedie e per mantenere viva la memoria delle persone scomparse. L’iniziativa rappresenta non solo un omaggio a Elisa Claps, la cui storia ha profondamente segnato la comunità di Potenza, ma anche un richiamo a continuare a lottare per la verità e la giustizia per tutti gli scomparse. Attraverso questa manifestazione la città rinnova il suo impegno nel dare voce a chi non c’è più.

Scarica la registrazione con la lettura dei nomi degli scomparsi a questi link e diventa Megafono di Memoria: da SwissTrasfert – da GoogleDrive