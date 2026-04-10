Con il Premio “Campania lucana, Lucania campana Enzo Polito” la Direzione Artistica della rassegna “Teatro in Sala” intende esaltare e rinnovare i legami che uniscono territori oggi suddivisi in due regioni ma da sempre vicini storicamente e culturalmente, oltre che geograficamente. Il Premio sarà il fulcro dell’appuntamento di domenica 12 aprile, con inizio alle ore 18.30.

Dopo la sua prematura scomparsa nel 2022 fu intitolato ad Enzo Polito, noto musicista di Sala Consilina che incarnava perfettamente il legame tra i due territori. Dovette convivere a lungo con la malattia e, proprio in occasione del conferimento del Premio a lui intitolato, la domenica di “Teatro in Sala” sarà dedicata anche alla prevenzione sanitaria. Infatti, nella corte esterna del Teatro Scarpetta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, a cura dell’associazione “La Colomba Soccorso”, si terrà una Giornata di prevenzione gratuita con ECG, con il contributo del dottor Gaetano Russo che nel pomeriggio leggerà i tracciati.

Inoltre, alle 10.30 nell’Auditorium del Polo Cappuccini ci sarà un convegno medico sulla prevenzione, per sottolinearne la centralità nella tutela della salute. Coordinati dal dottor Giuseppe Viola (nefrologo e medico di base), interverranno la dottoressa Paola Perri (psicologa e psicoterapeuta), la dottoressa Teresa Barone (specialista in medicina interna, nutrizione e dietetica) e il dottor Raffaele Cestaro (nefrologo).

Alle 18.30 il memoriale di Enzo Polito si sposta nel Teatro Scarpetta con le considerazioni finali sulla Giornata della prevenzione per cedere il passo alla proclamazione dei vincitori del Premio “Campania lucana, Lucania campana”, secondo le motivazioni che saranno annunciate dalla Direzione Artistica di “Teatro in Sala”: l’associazione Toko di Sala Consilina ha un fiore all’occhiello, il Toko Film Festival e una costante azione di promozione dell’arte cinematografica in aree ben lontane dai luoghi di produzione; la dottoressa Luigina Tomay ha lavorato molto sulla conservazione e promozione del patrimonio archeologico della Lucania prima dell’attuale incarico in Campania, dove ha immediatamente aperto alla contemporaneità le porte dei musei, compreso quello di Sala Consilina.

Il nome e il ricordo di Enzo Polito torneranno nelle testimonianze della cantante Loredana Casella e di Daniele Pugliese di Casa Surace, prima di lasciare il palcoscenico all’atteso spettacolo di Vincenzo Comunale, noto attore comico di Zelig e Comedy Central.

È possibile prenotare il posto in sala, al costo di 7 euro, scegliendolo su pianta e telefonando al 350/9305245.