Mettono a segno un furto in un’azienda di Cicerale, ma vengono intercettati dai Carabinieri.

I militari della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Giuseppe Colella, stavano effettuando un posto di controllo a Capaccio quando hanno notato un Fiat Doblò con gli sportelli posteriori aperti, che risultava rubato.

Intimato l’alt, il conducente non si è fermato facendo scattare un inseguimento che si è concluso nel territorio di Eboli.

L’uomo alla guida è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce, mentre il veicolo è stato recuperato con all’interno attrezzi da lavoro ed elettrodomestici oggetto del furto commesso a Cicerale.

Inoltre è stato trovato nel territorio di Pontecagnano anche un Ducato rubato.