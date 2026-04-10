Capaccio: scoperto a bordo di un Doblò rubato si dà alla fuga. Mezzo recuperato carico di refurtiva
Mettono a segno un furto in un’azienda di Cicerale, ma vengono intercettati dai Carabinieri.
I militari della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Giuseppe Colella, stavano effettuando un posto di controllo a Capaccio quando hanno notato un Fiat Doblò con gli sportelli posteriori aperti, che risultava rubato.
Intimato l’alt, il conducente non si è fermato facendo scattare un inseguimento che si è concluso nel territorio di Eboli.
L’uomo alla guida è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce, mentre il veicolo è stato recuperato con all’interno attrezzi da lavoro ed elettrodomestici oggetto del furto commesso a Cicerale.
Inoltre è stato trovato nel territorio di Pontecagnano anche un Ducato rubato.