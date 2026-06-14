Sala Consilina: donna cade in un dirupo, salvata dai Vigili del Fuoco
Attimi di paura questa mattina a Sala Consilina dove una donna è accidentalmente caduta in un dirupo in località Quartiere.
La sventurata si trovava in un terreno di sua proprietà quando si è verificato l’incidente.
Per recuperarla si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.
Immediato l’arrivo sul posto anche degli agenti del Comando di Polizia Locale per supportare le attività di recupero e soccorso.
I sanitari del 118 hanno trasportato la donna all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure necessarie. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.