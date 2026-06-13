Si è concluso lo scorso 11 giugno il percorso formativo “Guidare per Generare Valore – Competenze manageriali per le nuove sfide del Gruppo Cassa Centrale”, iniziativa promossa dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca⁠ e giunta alla sua quarta edizione, dedicata ai Middle Manager del Gruppo. Un progetto di elevato profilo che testimonia, ancora una volta, la grande attenzione che il Gruppo riserva alla crescita delle proprie persone, nella consapevolezza che il vero vantaggio competitivo di una banca cooperativa risiede nelle competenze, nella motivazione e nei valori di chi ogni giorno opera al servizio delle comunità.

Il percorso, avviato nel novembre 2025, ha affrontato temi di straordinaria attualità: dalla leadership alla gestione del cambiamento, dalla valorizzazione del potenziale umano al lavoro di squadra, fino ad approfondire aspetti centrali quali la Diversity, Equity & Inclusion, i passaggi generazionali, i bias cognitivi e il ruolo del responsabile come coach. Un investimento importante, fortemente sostenuto dall’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi e dalla Responsabile della formazione del Gruppo Stefania Burattu, che hanno contribuito a diffondere una visione moderna della leadership, capace di coniugare innovazione, competenze manageriali e fedeltà ai valori distintivi del Credito Cooperativo.

Per la Banca Monte Pruno la partecipazione a questo percorso rappresenta motivo di particolare soddisfazione e conferma una convinzione da sempre radicata nella propria cultura aziendale: le competenze tecniche sono indispensabili, ma devono essere accompagnate da solide capacità relazionali, equilibrio, sensibilità e attenzione verso le persone, per poter realmente generare fiducia e valore nel tempo. A rappresentare la Banca in questa significativa esperienza formativa è stata la Referente AML Fiorella Della Guardia, che ha affrontato con entusiasmo e dedizione tutte le fasi del percorso, esprimendo piena soddisfazione per i contenuti proposti e per le opportunità di confronto e crescita professionale offerte. A lei vanno dai vertici della Monte Pruno i più sinceri complimenti per l’impegno, la serietà e la professionalità che quotidianamente mette al servizio della Banca: “Qualità che ne fanno, a pieno titolo, una delle figure di riferimento e una vera punta di diamante del management della Banca, esempio concreto di come competenza, umiltà e spirito di squadra possano contribuire al raggiungimento di risultati importanti”.

In un contesto caratterizzato da cambiamenti sempre più rapidi, in cui evolvono tecnologie, prodotti e bisogni delle persone, il Credito Cooperativo è chiamato a preservare la propria identità, continuando a mettere al centro la persona e le relazioni. È proprio in questa direzione che iniziative come “Guidare per Generare Valore” assumono un significato ancora più profondo: formare leader capaci di affrontare le sfide del futuro senza smarrire il senso autentico dell’essere BCC. Perché le banche cooperative crescono attraverso le persone. E investire sulla loro formazione significa costruire, giorno dopo giorno, il futuro delle nostre comunità, nel segno della competenza, della responsabilità e dei valori che da sempre ci guidano.