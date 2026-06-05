Al via da lunedì 8 giugno a Castellabate le riprese di “Bentornati al Sud“, il film vedrà nuovamente insieme sul set Claudio Bisio e Alessandro Siani, diretti ancora una volta da Luca Miniero.

Dopo “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord” la coppia campione di incassi ritorna nel borgo cilentano girando tra le strade, i vicoli e le piazze che nel 2010 fece da sfondo proprio al primo film, per poi spostarsi a Roma e Milano. Accanto ai due protagonisti torneranno anche alcuni volti storici dei due film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Il soggetto è scritto dall’attore, regista e cabarettista napoletano mentre la sceneggiatura è scritta a sei mani da Siani, Bisio e Miniero.

Il film è una produzione Bartleby Film, Italian International Film (una società Lucisano Media Group) e Medusa Film ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartleby Film e da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film.