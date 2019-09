Sala Consilina: cane ritrovato senza vita e con le zampe legate ai bordi della strada

Una scena davvero raccapricciante e che fa riflettere quella che oggi a Sala Consilina si è parata dinanzi agli occhi di chi ha ritrovato un cane senza vita in località San Raffaele.

Il povero animale, adagiato esanime ai bordi della strada, aveva le zampe legate con del fil di ferro e un nastro in plastica bianco e rosso di quelli segnaletici. Non è chiara la causa della morte nè il motivo delle zampe anteriori legate. Si potrebbe pensare che il cane sia stato legato e trascinato fin lì, dove ha trovato la sua fine, oppure che sia morto da qualche altra parte e in seguito sia stato gettato lì con gli arti avvolti dal nastro.

Ciò che fa riflettere è che, probabilmente, ci troviamo ancora una volta di fronte ad un caso di violenza sugli animali che, purtroppo, segue di poco tempo altri amari episodi verificatisi nel Vallo di Diano ed in particolar modo a Sala Consilina.

Nei mesi scorsi, infatti, il cane Jack è stato avvelenato con il lumachicida e poi salvato dopo una notte di cure e agonia, Coco invece non ce l’ha fatta ed ha perso la vita a causa del veleno che qualcuno gli ha dato in pasto, una cagnolina incinta a febbraio è stata colpita da un fucile a pallettoni e una volpe è stata trovata senza vita ma legata e infilzata in un palo in località Santa Lucia.

– Chiara Di Miele –