Montesano: domani conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Matteo Claudio Zarrella

Domani, sabato 21 settembre, alle ore 18.00 è stata convocata una seduta di Consiglio comunale a Montesano sulla Marcellana nel corso della quale verrà conferita la cittadinanza onoraria al dottor Matteo Claudio Zarrella, già Presidente del Tribunale di Lagonegro.

L’avvocato Renivaldo Lagreca, capogruppo di Risveglio Civico, sarà il relatore del punto all’ordine del giorno della seduta.

Il Consiglio comunale è stato convocato in sessione straordinaria dal sindaco Giuseppe Rinaldi presso la chiesa dell’Assunta in via Roma.

– Chiara Di Miele –