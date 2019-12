Sala Consilina: beneficenza, emozioni e calore umano al concerto dei “Non solo Gospel”

Una chiesa di Sant’Anna gremita di persone quella che ieri sera ha accolto il concerto di beneficenza con il coro “Non solo Gospel”. L’emozionante evento è stato organizzato da “Luna Music Center” di Annalisa Biancamano e Luisa Loscalzo e da Art Studio Design di Angelo Lopardo, con il patrocinio del Comune di Sala Consilina e della Parrocchia di Sant’Anna.

Nel corso del concerto, presentato dalla giornalista di Ondanews Chiara Di Miele, sono intervenuti il sindaco Francesco Cavallone, il parroco, don Luciano Laperuta, e quattro esponenti delle altrettante associazioni a cui è stato devoluto l’intero ricavato della serata. Si tratta della ConRett Onlus, rappresentata dalla vicepresidente Agnese Alberti, dell’associazione Antonio Finamore “C’ fai sta ‘bbuon” con la presidente e madre del compianto Antonio, la signora Gianna Aumenta, dell’associazione “Ascoltami Onlus” con la vicepresidente Alessia Del Pomo e di ALI – Associazione Latinoamericana in Italia Onlus rappresentata dalla coordinatrice per il Vallo di Diano, Felicina Flammia.

Toccanti e gioiosi i cori natalizi offerti dai “Non solo Gospel”, diretti da Simona Guida e accompagnati da musicisti che hanno suonato dal vivo. Il coro salernitano, in cui cantano anche le organizzatrici del concerto Luisa e Annalisa, è nato dall’idea della direttrice e dalla sua voglia di unire un gruppo di persone accomunate dalla passione per il canto. Numerosi i premi vinti tra cui quello come “Miglior Coro Gospel” al Venezia Gospel Festival 2007 e ben 5 riconoscimenti ai “Gospel Music Awards Italy 2014”. Diverse le partecipazioni televisive importanti, anche ai programmi “Uno Mattina” e “La Vita in diretta” e nel film “Io non ci casco” con Maurizio Casagrande, Ornella Muti e Mariagrazia Cucinotta. Interessante il repertorio che spazia dai brani gospel tradizionali e più antichi, riarrangiati in chiave moderna, a quelli più contemporanei.

Soddisfazione è stata espressa dai tre organizzatori per la numerosa partecipazione del pubblico e il messaggio positivo partito dalla chiesa di Sant’Anna. La speranza è quella di ripetere l’evento di beneficenza anche nei prossimi anni e continuare a sostenere le diverse associazioni che operano sul territorio a supporto di chi è maggiormente bisognoso.

