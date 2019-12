Atena Lucana: il 15 dicembre grande festa per il terzo compleanno del Centro Commerciale Diano

Il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana festeggia il suo terzo anno di vita e lo fa con una grande festa che si terrà domenica 15 dicembre.

A partire dalle ore 17.30 si festeggerà per spegnere le tre candeline sulla maxi torta e sarà tanto il divertimento giocando alla Tombolata solidale il cui intero ricavato verrà devoluto alle associazioni attive sul territorio.

Ospiti della festa di compleanno i ragazzi di Casa Surace ed il cantante di Sala Consilina, Totino Melillo.

Appuntamento domenica 15 dicembre per augurare “Buon Compleanno” al Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana.

