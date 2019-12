Potenziamenti dei collegamenti da Casalbuono per Salerno e Fisciano con le Autolinee Curcio

Ancora potenziamenti dei collegamenti e questa volta a vantaggio delle comunità di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Dopo la richiesta pervenuta dal sindaco di Casalbuono, Carmine Adinolfi, e un incontro programmatico con il Presidente della IV Commissione della Regione Campania, Luca Cascone, sono stati autorizzati alcuni servizi di linea in collaborazione con le Autolinee Curcio di Polla.

E’ stata prolungata a Casalbuono la corsa “Polla-Montesano Scalo” che coincide con le corse in partenza, dal lunedì al venerdì, da Salerno alle 16.50 e da Fisciano/Lancusi alle 16.50.

Arretramento a Casalbuono, inoltre, con partenza prevista alle 8.55 della corsa diretta a Polla, Eboli/Salerno e Lancusi/Fisciano ogni giorno dal lunedì alla domenica.

Nuovi orari per la fermata “Montesano Scalo FS” per le corse dirette o provenienti da Eboli/Salerno e Lancusi/Fisciano in partenza alle 7.55 – 9.25 – 16.25 ed in arrivo alle 14.05 – 15.35 – 18.35.

I servizi sono attivi e per maggiori informazioni gli interessati possono visitare il sito autolineecurcio.it.

– Chiara Di Miele –