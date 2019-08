Sala Consilina: Angelo Paladino plaude alla scelta di rimuovere la sosta delle navette dai Giardinetti

Il sindaco di Sala Consilina annuncia la rimozione della sosta delle navette per il trasporto pubblico dai Giardinetti di Via Garibaldi. Interviene in merito l’avvocato Angelo Paladino, presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino.

“Tale notizia non deve tranquillizzare me ma, innanzitutto, i cittadini di Sala Consilina che negli ultimi anni sono stati, ingiustamente ed illegittimamente, espropriati di un’area che era e deve essere destinata, esclusivamente, al tempo libero e allo svago – sostiene Paladino -. Le ultime iniziative organizzate con successo nei giardinetti dai commercianti di ‘Io Centro’ e dall’associazione ‘Arte e Mestieri’ confermano tale indifferibile esigenza della popolazione“.

“Fa piacere che la mia richiesta, – continua – preceduta da quella analoga del gruppo di opposizione consiliare ‘Salesi’, di eliminare la sosta dei pulmini e ripristinare l’originale destinazione dell’area sia stata accolta, sia pure con ritardo, ma ribadisco che la scelta dell’Amministrazione di parcheggiare le navette nei giardinetti, con l’apposizione della orripilante e costosa sbarra, è stata ed è in contrasto, innanzitutto, con il buon senso, con il rispetto del paesaggio urbano, oltre che con le norme urbanistiche e di sicurezza stradale“.

Paladino, inoltre, conclude con la speranza “che la necessaria manutenzione della pavimentazione danneggiata dalla presenza delle navette avvenga nel rispetto dei materiali preesistenti, legati alla storia e alla tradizione del nostro territorio e non si proceda, come è successo a Corso Vittorio Emanuele, con una brutta e triste colata di materiale lavico”.

– Chiara Di Miele –

