Giardinetti pubblici a Sala Consilina. Paladino: “La presenza dei pullman è illegittima”

Si è svolta questa mattina, presso i Giardinetti situati in via Garibaldi a Sala Consilina, la conferenza stampa dal titolo “Paesaggio urbano: i Giardinetti pubblici, autorimessa o spazio libero e sicuro per lo svago e il tempo libero dei cittadini”. L’incontro è stato voluto dal presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio Angelo Paladino.

“Questo spazio è stato creato nel 1990 – sottolinea Paladino – E’ un’area destinata al tempo libero e dove le persone devono venire per riposarsi e per passare con i propri figli un momento di serenità. La destinazione d’uso di questi Giardinetti è stata decisa dal Consiglio comunale e non c’è nessun’altra delibera che cambia questa destinazione. La presenza dei pullman è illegittima e non è coerente urbanisticamente. Non è compatibile con la presenza di persone perché c’è un problema di sicurezza. I pullman stanno a pochi metri da dove dovrebbero giocare i bambini. C’è anche un problema di violazione del codice della strada e di inquinamento perché le signore che vendono la verdura devono stare vicino ad una fonte di scarichi nocivi. Si è creato un danno economico che è rappresentato dal danneggiamento della Pietra di Padula e del cotto. Dal punto di vista paesaggistico è uno scempio. Questa è una strada a senso unico e i pullmini potrebbero stazionare lungo la strada”.

Il presidente parla anche della situazione in cui alcune signore del posto sono costrette a vendere le verdure da loro coltivate: “Hanno sfrattato le signore dopo essersi riempiti sempre la bocca sul fatto che bisogna aiutare i contadini. Il paesaggio è anche tutela delle tradizioni e di quello che dovrebbe essere un orgoglio”.

“La soluzione è togliere i pullmini da qua perché c’è una violazione di norme – conclude – Le signore sono i custodi delle nostre tradizioni e devono stare al centro del paese. Si deve trovare una nuova collocazione dignitosa. Non c’è un minimo di decoro”.

– Annamaria Lotierzo –