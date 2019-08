Le esche avvelenate lasciate a San Rufo fanno un’altra vittima.Muore il cane Leo dopo 2 giorni di agonia

Fanno un’altra vittima le polpette avvelenate lasciate per strada, nella notte tra il 2 e il 3 agosto, nel centro abitato di San Rufo. Dopo due giorni di sofferenza perde la vita anche Leo, un meticcio che da 9 anni viveva con la sua famiglia nel piccolo centro del Vallo di Diano.

Leo, stando ai racconti di una dei suoi padroni, ha ingerito un boccone avvelenato nella mattinata di sabato, intorno alle 7, durante una passeggiata. In un primo momento nessuno si è accorto dell’accaduto, ma poco dopo il cane ha iniziato ad avere dei tremori ed è stato subito portato dal veterinario.

L’esca, secondo il certificato del veterinario, conteneva lumachicida e, purtroppo, il povero Leo non è riuscito a sopravvivere.

“Il mio Leo non dava fastidio a nessuno – racconta Antonella –, viveva in casa con noi e durante le passeggiate era sempre legato al guinzaglio. Così come tutti gli altri padroni dei cani che sono morti ingerendo questi bocconi avvelenati, provo un immenso dolore. E’ un enorme perdita e queste persone non devono passarla liscia. Mi hanno spezzato il cuore“.

– Paola Federico –

