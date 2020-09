La Scuola Socrates di Sala Consilina propone corsi di formazione gratuiti per 8 giovani under 29 campani nell’Ict ossia Information and communication technologies.

Due le figure che saranno formate:

Web content specialist

Web project manager

Tutte le informazioni necessarie all’iscrizione possono essere richieste al 393/8048150 oppure tramite una mail a formazionesocrates@gmail.com. Il progetto di formazione specialistica è gratuito e prevede tirocinio in azienda. L’intervento è promosso da Anpal, con il sostegno del Fse, del Fondo YEI (Youth employment initiative) e del Fondo di rotazione e finanziato sull’Asse 1bis del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani.

Competenze Ict per giovani del Mezzogiorno è un progetto per promuovere la crescita professionale e le opportunità occupazionali nel Mezzogiorno dei giovani Neet. Il settore Ict è in forte espansione e per fare fronte alla crescente richiesta di competenze digitali occorrono figure professionali specializzate. La formazione di qualità è essenziale per acquisire competenze adeguate e l’esperienza di tirocinio in azienda, prevista al termine delle attività formative, è in grado di fornire una concreta opportunità di inserimento professionale. Ai progetti finanziati hanno infatti già aderito le aziende che si impegnano ad ospitare i tirocini e la progettazione dei percorsi formativi per gli attuali fabbisogni di nuove competenze.

I percorsi formativi mirati all’inserimento lavorativo hanno una durata massima di 200 ore; al termine delle attività formative si svolgeranno tirocini della durata di 3 mesi. È incentivata, con apposita premialità, l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato professionalizzante o di mestiere dei giovani che hanno concluso il percorso formativo e di tirocinio.

– Chiara Di Miele –