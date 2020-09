Pubblicato il bando dei lavori di sistemazione della strada che conduce da Sanza al Monte Cervati

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada che conduce al Monte Cervati. Su indicazione del Comune di Sanza, la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano ha pubblicato il bando con oggetto “intervento di miglioramento e messa in sicurezza dell’accessibilità al Monte Cervati”. Importo a base di gara 4.237.830,49 euro di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 42.763,85 euro oltre IVA.

Le imprese interessate, entro il termine del 15 ottobre alle ore 12.00, potranno presentare offerta che sarà giudicata secondo la procedura aperta di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“Ci siamo, finalmente – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito – è stato pubblicato il bando per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada che conduce al Cervati. Un lavoro importante, strategico. Un impegno di questa Amministrazione comunale che portiamo al termine. Naturalmente il primo importante ringraziamento è alla Regione Campania, al Presidente De Luca, per aver compreso l’importanza di quest’opera per la comunità di Sanza e per l’intero comprensorio del Cilento e del Vallo di Diano. Poi ai progettisti e ai miei consiglieri comunali che con me hanno lavorato in questi tre anni di amministrazione per raggiungere questo importante traguardo. Ora l’obiettivo è avviare i lavori entro la primavera e concluderli nei tempi previsti dal bando. E’ un’opera strategica di primaria importanza per la nostra comunità. Finalmente sarà messa in sicurezza la strada che conduce alla vetta della Campania. Questo porterà benefici importanti al sistema economico del comprensorio in termini di servizi turistici. Uno stimolo ulteriore per incentivare gli operatori locali ad investire sul futuro di questi luoghi. Su questo lavoreremo intensamente nei prossimi mesi”.

– Chiara Di Miele –