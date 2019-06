Nella mattinata di ieri presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, nel Plesso ITIS, si è tenuta una manifestazione per riunire e ringraziare tutte le componenti scolastiche dell’istituto, allievi e docenti, gli enti, le aziende, le associazioni e le istituzioni del territorio che hanno collaborato alla realizzazione dei progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro) per l’anno scolastico 2018/2019.

L’evento è stato organizzato dalle referenti dell’Area PCTO, le professoresse Annamaria Colucci e Nunzia Rosciano, e moderato dalla professoressa Antonella Morena.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Vairo, che ha sottolineato la grande importanza dei PCTO, non solo per introdurre i giovani alle dinamiche del mondo del lavoro, ma anche per creare o rafforzare i legami con il territorio, la prof.ssa Colucci ha presentato per grandi linee la valenza dei percorsi, evidenziando come si tratti di nuovi format educativi che consentono agli studenti di consolidare le conoscenze e acquisirne di nuove, sviluppare nuove competenze, mettere in campo le proprie attitudini grazie a percorsi formativi legati alla pratica.

Hanno inoltre preso la parola i numerosi ospiti presenti, tra cui il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il presidente della Comunità Montana, Raffaele Accetta, il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, il presidente del Rotary Club di Sala Consilina e Vallo di Diano, Antonello Rivellese, la referente di Confartigianato Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, e il consigliere comunale Anna Di Somma.

Tutti, oltre a rivolgere l’augurio di buona fine di anno scolastico agli studenti di tutti i plessi del Cicerone, hanno evidenziato l’importanza dei PCTO per orientare i giovani nel mondo del lavoro, per fare rete e per far conoscere e per valorizzare le realtà economiche e culturali locali.

– Paola Federico –