A Casalbuono si insedia il nuovo Consiglio comunale con a capo il sindaco Adinolfi

Si è tenuto ieri il Consiglio comunale per l’insediamento della neo eletta Amministrazione di Casalbuono. Il sindaco Carmine Adinolfi, ingegnere e docente 64enne, ha prestato giuramento per la carica che ricoprirà per 5 anni.

Prima del giuramento, si è proceduto alla votazione di convalida di ciascun consigliere, per la quale la minoranza si è astenuta. Non si è ottenuta la convalida, a causa di incompatibilità, per il consigliere di minoranza Francesco Romano, che potrà rispondere entro 10 giorni.

“Perseguire l’unità è uno degli obiettivi da perseverare – esordisce il sindaco Adinolfi – Il limite di essere un piccolo paese deve diventare un pregio per consentire un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Dedico questa nuova avventura a chi resta, a chi torna, a chi da lontano non perde di vista casa sua. Non parlo di maggioranza e minoranza perché esiste un unico gruppo di lavoro per Casalbuono. Mi aspetto una collaborazione fattiva da tutti i membri del Consiglio”.

E’ stata poi nominata la Giunta composta dagli assessori Attilio Romano e Rosamaria Ferraro, anche è vicesindaco. Le sue deleghe riguardano i Tributi, le Pari Opportunità, le Politiche culturali e lo Stato Civile.

Per l’ex sindaco Romano le nomine al Bilancio, Fondi europei, Ciclo integrato acque e Piano assestamento forestale. “Non ho dubbi che questa Amministrazione farà cose egregie per il nostro comune – dichiara – Attraverso la determinazione politica, oggi possiamo fare il bene per Casalbuono”.

Il sindaco ha declamato poi le deleghe ai consiglieri, attribuendo ad Ester Bianculli quelle alle Politiche sociali, alla Pubblica Istruzione, ai Servizi scolastici; a Giuseppe Loguercio le deleghe al Commercio, Turismo e Attività produttive; a Giovanni Menta la viabilità e servizi cimiteriali; a Giuseppe Ponzo la delega per la rappresentanza al Consiglio generale della Comunità Montana, al Patrimonio e al decoro urbano; ad Antonio Curcio la delega allo Sport e impiantistiche sportive, al tempo libero e alle Politiche giovanili.

Rinviata, invece, l’elezione della Commissione elettorale comunale.

– Ornella Bonomo –