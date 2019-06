Incidente in scooter lungo l’A2 a Petina. Ferito centauro di Ravello

Attimi di paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 61, nei pressi dello svincolo di Petina, per un centauro vittima di un incidente.

Il 49enne di Ravello, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto al suolo.

Ferito dopo il violento impatto sull’asfalto, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto presso l’ospedale di Oliveto Citra.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e del Centro Operativo Autostradale, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

– Chiara Di Miele –