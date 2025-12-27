Per la DFL di Sala Consilina si chiude un 2025 intenso e carico di traguardi raggiunti, ma sta per aprirsi un nuovo anno in cui la mission aziendale vedrà al centro una serie di obiettivi interessanti e un compleanno speciale.

Già da tempo è attivo il nuovo e imponente opificio C1, a pochi metri dalla sede principale di via Santa Maria degli Ulivi. Al suo interno uffici moderni e confortevoli, la Sala Conferenze intitolata al fondatore Pinuccio Lamura e un ampio magazzino in cui protagonista è Autostore, innovativo sistema di stoccaggio e prelievo che ha reso più efficiente, rapido e preciso il lavoro dei collaboratori.

C’è dunque in atto una massiccia ristrutturazione organizzativa per l’azienda guidata dai fratelli Lamura che da sempre hanno messo al centro della loro attività i concetti di sostenibilità e welfare, sempre attenti al benessere del personale e agli obiettivi da realizzare nel totale rispetto dell’ambiente e della parità, diventando anno dopo anno una realtà attraente per chi cerca lavoro.

Non manca, poi, l’attenzione al sociale e al territorio che si concretizza attraverso le opere della Fondazione Pinuccio Lamura che per il nuovo anno ha in serbo nuove iniziative.

Il 2026, inoltre, vede già in calendario un importante appuntamento per la DFL: il Lamura Evolution Day che si terrà il 20 e 21 giugno e diventerà l’occasione per celebrare i primi 50 anni dell’azienda fondata nel 1976 da Pinuccio Lamura.

Nella nuova Sala Conferenze a lui dedicata Francesco e Pasquale Lamura, presidente e vicepresidente del CdA della DFL, raccontano ai microfoni di Ondanews le emozioni vissute in questo anno che volge al termine e i progetti che animeranno il 2026.



