È stato rintracciato ieri sera a Battipaglia e posto in stato di fermo un rumeno di 30 anni, presunto autore del pestaggio avvenuto nei giorni scorsi a Capaccio Paestum nei confronti di un connazionale di 50 anni.

L’uomo pare abbia agito in preda ai fumi dell’alcol scagliandosi violentemente contro il 50enne tanto da ridurlo in condizioni critiche prima di allontanarsi e far perdere le sue tracce.

La vittima dell’aggressione è stata infatti trovata priva di sensi e completamente insanguinata da alcuni passanti che hanno fatto scattare l’allarme richiedendo l’intervento dei soccorsi. L’uomo è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Il presunto responsabile, invece, è stato identificato ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, e fermato.

Articolo correlato:

14/4/2025 – Rumeno picchiato a Capaccio e ritrovato in una pozza di sangue, ricoverato in gravi condizioni. Si cercano i responsabili