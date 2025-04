Veronica La Regina di San Rufo è stata insignita del prestigioso Premio di Laurea Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, riconoscimento conferito nell’ambito dei Premi Leonardo 2025, durante la Giornata Nazionale del Made in Italy.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Madama, alla presenza delle massime Autorità istituzionali: il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Il premio è stato consegnato dal Presidente del Comitato Leonardo Stefano Dompé, alla presenza dell’ingegnere Riccardo Zanardelli come rappresentante di Beretta, impresa promotrice dell’iniziativa. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del Comitato Leonardo.

Veronica La Regina è attivamente impegnata come esperta e imprenditrice nel settore space-tech, dove guida iniziative che coniugano alta tecnologia e impatto sociale e sviluppa sistemi e strategie per l’utilizzo sostenibile delle tecnologie spaziali. Il suo lavoro si concentra in particolare sull’innovazione industriale, l’economia dello spazio e l’intersezione tra tecnologie emergenti e bisogni umani.

Sarà ricevuta in udienza privata al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella insieme agli altri vincitori dei Premi Leonardo e ai membri del Comitato Leonardo.

“Non si smette mai di imparare! Ricevere questo premio è un grande onore e una forte spinta a continuare a lavorare per un’innovazione che metta davvero le persone al centro, proprio come ci insegna l’ergonomia. Questo traguardo è il frutto di un percorso condiviso con compagni, docenti e colleghi, e lo considero un riconoscimento collettivo” afferma Veronica La Regina.