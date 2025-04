Un assalto a un bancomat si è verificato questa mattina a Baragiano Scalo ai danni di un noto istituto di credito.

Una banda composta da tre persone, tutte a volto coperto, hanno agito posizionando degli esplosivi agli sportelli del bancomat. Tuttavia gli sportelli non si sono aperti ma è scattato l’allarme che ha attivato l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso mentre i malintenzionati sono fuggiti a bordo di un Suv, senza refurtiva e facendo perdere le proprie tracce.

Al vaglio degli inquirenti i sistemi di videosorveglianza presenti in zona e in banca per l’identificazione dei ladri.