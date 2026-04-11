Comunità di Roscigno in festa oggi in occasione della celebrazione del centesimo compleanno di nonna Carmela Palmieri.

La ricorrenza è stata aperta da una solenne celebrazione eucaristica, resa ancora più significativa dalla presenza, oltre che del parroco di Roscigno don Michele De Luca, anche di altri tre sacerdoti don Nicola Coiro, don Fernando Barra e don Antonio Romaniello che, nel corso degli anni, hanno prestato il loro servizio pastorale proprio nel piccolo centro degli Alburni.

Un momento intenso, condiviso con la comunità, che è coinciso anche con la ricorrenza dell’anniversario di matrimonio di una delle figlie di nonna Carmela, Maria, che 56 anni fa convolava a nozze con lo storico funzionario del Provveditorato agli studi di Salerno, Domenico Risi.

Al termine della funzione religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti presso un ristorante del posto, dove familiari e amici si sono riuniti attorno alla festeggiata per un pranzo ricco e conviviale, in un clima di gioia e di affetto.

Ai festeggiamenti ha preso parte anche il sindaco di Roscigno Pino Palmieri che ha espresso, a nome dell’intera comunità, sentimenti di stima e di riconoscenza consegnando alla neo-centenaria una targa ed una pergamena celebrativa affermando che “si tratta di un traguardo che non rappresenta soltanto un evento anagrafico ma diventa testimonianza viva di valori profondi, capaci di attraversare il tempo e continuare ad ispirare l’intera comunità di Roscigno”.

Dal canto suo, attorniata dall’amore delle figlie Giuseppina e Maria, dei generi Mimi’ Risi e Pietro Costa e dai 21 nipoti e pronipoti, l’arzilla e sorridente nonnina ha condiviso con semplicità il segreto della sua longevità: una fede incrollabile in Dio ed uno stile di vita sano, fatto di alimentazione genuina ed abitudini equilibrate.