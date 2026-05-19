La Procura della Repubblica di Potenza e il Comando Provinciale Carabinieri hanno inferto un significativo colpo ad un’articolata rete delinquenziale dedita a reati contro il patrimonio, eseguendo questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza.

I Carabinieri della Compagnia di Venosa sono stati incaricati di eseguire l’ordinanza nei confronti di quattro albanesi indagati per il loro stabile inserimento in un circuito criminale a carattere itinerante e interregionale. L’articolato dispositivo d’intervento ha consentito la localizzazione dell’intero gruppo e la contestuale cattura nel comprensorio di Bologna di uno dei principali esponenti. Nei confronti degli altri tre sodali, i quali si sono deliberatamente sottratti alla custodia, l’Arma e la Magistratura inquirente hanno attivato le procedure di rintraccio. Tale condotta rappresenta la conferma della spiccata pericolosità sociale e dell’allarmante propensione a delinquere degli indagati.

Il provvedimento restrittivo emanato poggia su un solido quadro indiziario emerso dopo una complessa attività investigativa svolta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la sistematica commissione di numerosi episodi di furto aggravato (34 tra consumati e tentati, perpetrati tra il febbraio 2023 e il marzo 2024) caratterizzati da una spiccata mobilità fuori regione.

L’azione del gruppo criminale ha interessato un vasto perimetro geografico, che va dai territori di Venosa, Melfi, Rionero in Vulture e Lagonegro fino ad interessare Sala Consilina, Foggia e Frosinone. Le incursioni hanno preso di mira in modo seriale e mirato rivendite di generi di monopolio e tabaccherie. Fenomeno che ha suscitato allarme sociale e ha fatto sì che anche la Prefettura di Potenza effettuasse un’attività di coordinamento mirata ad arginare e prevenire il fenomeno.

Il gruppo agiva secondo un consolidato modus operandi: dopo preliminari attività di osservazione degli obiettivi i ladri entravano in azione in orario notturno, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per rubare tabacchi lavorati, valori bollati, denaro contante e titoli delle lotterie istantanee, destinati a essere reimmessi nei circuiti illeciti. Le incursioni hanno colpito piccoli commercianti e imprenditori operanti soprattutto nei contesti rurali e periferici, arrecando danni patrimoniali e strutturali alle attività economiche coinvolte, con inevitabili riflessi sulla stabilità del tessuto produttivo locale.

L’azione investigativa si è distinta per l’elevato livello tecnologico e per l’efficace combinazione tra metodologie d’indagine tradizionali e moderne attività di riscontro documentale e digitale. Attraverso una complessa attività di analisi dei flussi e di convergenza dei dati emersi dalle verifiche sul territorio gli investigatori dell’Arma sono riusciti a codificare un modus operandi rigoroso e standardizzato: il sodalizio procedeva a preliminari e accurati sopralluoghi volti a monitorare i sistemi di difesa passiva degli obiettivi, con una netta predilezione per le rivendite di generi di monopolio e tabaccherie, per poi entrare in azione in piena notte, forzando gli infissi e provocando gravissimi danni strutturali per portare via ingenti quantitativi di valori e refurtiva, per un danno complessivo stimato in oltre 300mila euro.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza, Colonnello Luca D’Amore, ha dichiarato che “l’esito dell’attività testimonia l’elevata efficacia della risposta istituzionale fornita dallo Stato alle esigenze di tutela del cittadino e dell’economia. Rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza a contattare senza esitazioni, in caso di necessità o per segnalare ogni movimento sospetto, il Numero Unico per le Emergenze 112 al fine di permettere un tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine”.

Per i colpiti dai provvedimenti vige il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.

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