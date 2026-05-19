Grande soddisfazione per il movimento sportivo campano in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Karate Libertas, disputato domenica al Playhall di Riccione, dove la giovane atleta Enza Coletta ha conquistato la prestigiosa medaglia d’argento nel kumite categoria cadetti, classificandosi al secondo posto nazionale.

Un risultato di assoluto valore che conferma ancora una volta il talento, la determinazione e la maturità sportiva di Enza, originaria di Caggiano e studentessa del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, capace di distinguersi con impegno e costanza sia nello sport che nel percorso scolastico.

Fondamentale nel corso della competizione nazionale il supporto del Coach Maestro Angelo De Luca che ha guidato con professionalità e grande spirito sportivo la delegazione provinciale di Avellino e Salerno.

La conquista della medaglia d’argento rappresenta inoltre il frutto del lavoro costante svolto dalla società con la quale Enza si allena sotto la guida del Maestro Giuseppe Giardullo, punto di riferimento fondamentale nella crescita tecnica e umana dell’atleta.

“Un sentito plauso va infine alla Dirigente Scolastica del Liceo Classico Antonella Vairo e all’intera comunità scolastica che continuano a sostenere con orgoglio il percorso umano, formativo e sportivo di Enza, esempio concreto di come studio, disciplina e passione possano convivere e portare a risultati di eccellenza. Ancora una volta Enza Coletta dimostra come sacrificio, costanza e determinazione possano trasformarsi in traguardi importanti, diventando motivo di orgoglio per la famiglia, per le associazioni sportive coinvolte e per l’intera comunità. La medaglia d’argento conquistata a Riccione rappresenta un ulteriore tassello di un percorso promettente, ricco di prospettive e future soddisfazioni sportive e personali” fanno sapere dal “Cicerone”.