Domani a Sant’Arsenio l’ultimo saluto a Maria Mastrangelo, morta in seguito ad incidente stradale
Domani 20 maggio, alle ore 10.30, a Sant’Arsenio sarà celebrato il rito funebre di Maria Mastrangelo, la 73enne morta in seguito ad un incidente stradale.
Dopo diverso tempo trascorso in agonia all’ospedale di Polla, la salma giungerà domani nella chiesa di Santa Maria Maggiore. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Pietro al Tanagro.
La sera del 25 aprile Maria Mastrangelo viaggiava a bordo della Fiat Panda insieme al marito, il 74enne Luigi Pepe, quando entrambi sono stati coinvolti in un incidente con un’Alfa Romeo 159 sulla Provinciale Teggiano-Polla. Il giorno dopo, cessò di battere il cuore dell’uomo.
I coniugi hanno lasciato il figlio Gianpaolo, il fratello Pietro, oltre ai nipoti e ai parenti.