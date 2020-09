Rubano un mezzo agricolo a Campagna. Arrestati due uomini nella notte

Questa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Emanuele Tanzilli, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 73 e 56 anni che, poco prima, si erano introdotti in una proprietà privata in località Quadrivio di Campagna.

I due, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, hanno rubato un mezzo agricolo gommato per poi darsi alla fuga verso Eboli.

I militari sono riusciti a bloccare gli autori del furto che, perquisiti, sono stati trovati in possesso di torce e arnesi per lo scasso.

Al termine dell’attività, i due uomini, originari di Montecorvino Pugliano ed Eboli, sono stati arrestati in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina.

– Chiara Di Miele –