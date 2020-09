Maltempo, il fango invade la ex S.R. 94 a Salvitelle. Comune e Provincia in azione per la messa in sicurezza

Il maltempo che imperversa da ieri su tutto il Salernitano nella tarda serata ha messo a dura prova anche il territorio di Salvitelle.

Fango e detriti, infatti, a causa delle piogge abbondanti e violente si sono riversati lungo la Provinciale ex S.R. 94 in località “Torriciello” bloccando totalmente la carreggiata al traffico.

Repentino l’intervento da parte del Comune e del sindaco Maria Antonietta Scelza che, attraverso la Provincia di Salerno, ha fatto sì che il disagio per chi percorre l’arteria in questione fosse limitato in poco tempo. Il terreno colato in strada quindi è stato rimosso, anche se è preferibile percorrere il tratto ex S.R. 94 Tufariello/Salvitelle con cautela.

“Ringrazio il Dirigente del settore viabilità della Provincia di Salerno, il dottor Ranesi – ha dichiarato il sindaco Scelza – grazie ad Antonio Grippo, a Donato Scaffa, a tutti coloro i quali sono immediatamente intervenuti: Rosario Perretta, Sebastiano Perretta, Raffaele Brancato ed ai signori di Auletta che ho conosciuto stasera“.

– Chiara Di Miele –