Domani, domenica 27 settembre, l‘Orchidea dell’Unicef arriva in piazza a San Pietro al Tanagro per aiutare i bambini malnutriti.

L’appuntamento solidale è in programma a partire dalle ore 9.00 in Piazza Enrico Quaranta. L’orchidea acquistata da chi vorrà sostenere l’Unicef si trasformerà in 60 bustine di alimenti terapeutici per i piccoli meno fortunati e nutriti.

– Chiara Di Miele –