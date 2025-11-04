Rubano statue nel cimitero di Eboli. Monta l’indignazione tra i cittadini
Monta l’indignazione ad Eboli tra i cittadini che hanno visto depredate le tombe dei loro cari.
Nella ricorrenza della celebrazione dei defunti, i parenti hanno notato l’assenza di alcune statuette e fiori che adornavano i sepolcri.
A far suscitare il malumore non è il valore economico del furto, ma l’oltraggio morale. Vandalizzare le sepolture di quanti non appartengono più al mondo terreno è un gesto di inciviltà per il quale i cittadini di Eboli chiedono giustizia.
Il cimitero è dotato di immagini di videosorveglianza soltanto nei punti di accesso che tuttavia potrebbero essere utili ad individuare i ladri.