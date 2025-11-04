Extracomunitario ubriaco infastidisce alcune donne a Salerno.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ieri il personale della Squadra Volante della Questura di Salerno è intervenuto su Corso Garibaldi, nei pressi di un’attività commerciale, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

L’uomo infastidiva i passanti, in particolare palpeggiava alcune giovani donne presenti in zona. Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, lo hanno individuato e fermato mettendo in sicurezza le ragazze che erano state molestate e lo hanno condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti; anche una delle ragazze molestate, accompagnata dai genitori, ha formalizzato la denuncia.

Il cittadino marocchino, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per i reati commessi ed è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Al termine delle verifiche amministrative, il cittadino marocchino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza di Potenza per il successivo rimpatrio.