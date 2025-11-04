Con l’arrivo dell’inverno è fondamentale assicurarsi che il proprio veicolo sia pronto ad affrontare le condizioni climatiche avverse. Uno degli aspetti più importanti da considerare è il cambio degli pneumatici, che può fare la differenza tra la sicurezza e il pericolo sulla strada.

Proprio in tale contesto gli esperti di FalcoPneus, con sede nella Zona Industriale di Polla, mettono a disposizione degli utenti della strada la competenza e la professionalità che da sempre li contraddistinguono nel settore.

Con una vasta gamma di pneumatici delle migliori marche, tra cui quelli BestDrive, FalcoPneus offre un servizio di alta qualità al miglior prezzo.

In Italia il cambio degli pneumatici invernali è consigliato quando la temperatura media giornaliera scende costantemente sotto i 7° C. L’obbligo, invece, scatta dal 15 novembre al 15 aprile.

Il cambio si effettua perché gli pneumatici estivi iniziano a perdere aderenza e possono diventare pericolosi in condizioni di neve, ghiaccio o pioggia, mentre quelli invernali sono progettati per offrire una maggiore aderenza e controllo sulla strada in condizioni di neve e ghiaccio.

FalcoPneus oltre al servizio in sede resta a disposizione dei clienti per assistenza esterna anche dopo la vendita.

