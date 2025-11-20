Agli Istituti Athena di Teggiano sta per partire una nuova classe autofinanziata del corso OSA.

Non perdere questa opportunità: contattaci ora e assicurati il tuo posto nella prossima edizione!

Specializzati in un settore in continua crescita e avvia il tuo percorso professionale nell’ambito dell’assistenza alla persona.

In questo corso acquisirai le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura chiave nei servizi sanitari e sociali.

Il corso è riconosciuto e certificato e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, strutture per anziani, servizi domiciliari e molte altre realtà del settore.

I posti sono limitati: iscriviti ora per garantirti l’accesso.

Formazione professionale qualificata

Certificazione riconosciuta

1 punto ATA

Per informazioni e iscrizioni contattare 327/ 914 9046

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –