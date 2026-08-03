Rubano 300 euro di cosmetici in un supermercato di Castellabate. Denunciati
Furto in un supermercato di Ogliastro Marina, frazione di Castellabate.
Una giovane coppia si è impossessata di prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 300 euro, tentando poi di allontanarsi a bordo della propria auto. L’intervento della Polizia Locale ha però consentito di bloccare i due poco dopo.
Determinanti, ai fini dell’individuazione del veicolo, le immagini dell’impianto di videosorveglianza del parcheggio dell’attività commerciale e il sistema di lettura targhe “Targa System”, in dotazione al Comune, che ha permesso di rintracciare l’auto.
La refurtiva è stata recuperata, mentre i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.