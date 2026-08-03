Paura a Montesano. Lupi uccidono un cane, la denuncia di una famiglia
Cane ucciso da due lupi.
È quanto accaduto a Montesano, nella frazione di Prato Comune. Il fatto è stato denunciato da una famiglia del posto che stamattina ha fatto la triste scoperta.
La sventurata bestiola è stata mortalmente aggredita e dilaniata dai due esemplari, molto probabilmente giunti a valle alla ricerca di cibo.
Ormai da tempo giungono segnalazioni di avvistamenti di lupi nel Vallo di Diano, testimonianza preoccupante della sempre maggiore vicinanza ai centri abitati.