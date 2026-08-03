Paura questa mattina sul Raccordo Autostradale Salerno-Avellino.

Per cause da accertare, un camion che trasportava barattoli di pomodoro si è ribaltato nei pressi dello svincolo per Fratte. Il conducente ha riportato delle ferite e si è reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti sul posto presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, la Polizia Stradale di Eboli, diretta dall’Ispettore Di Cicco, insiemeai tecnici e operatori di Anas.