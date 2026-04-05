Fanno esplodere lo sportello ATM di una banca a Polla e fuggono con il bottino
Un boato nella notte ha svegliato Polla. Ignoti, infatti, intorno alle 3 hanno fatto esplodere lo sportello ATM di una filiale di banca in via Campo la Scala.
Ingenti i danni provocati dalle due esplosioni all’istituto di credito da cui la banda è riuscita a portar via la cassa bancomat. Da quantificare l’ammontare del bottino.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini utili a risalire a chi ha agito e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Reparto Alessandro Morello, per mettere in sicurezza la struttura che verrà controllata anche nelle prossime ore.
Negli ultimi mesi questo genere di episodio ha visto al centro diverse banche sia del salernitano che del potentino.