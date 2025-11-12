Il 12 novembre di 22 anni fa a Nassiriya un camion carico di esplosivo forzò il posto di blocco della base Maestrale, sede dell’unità specializzata multinazionale dei Carabinieri uccidendo 28 persone, tra cui 19 italiani tra civili, militari e appartenenti all’Arma.

Oggi si celebra la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace per onorare il sacrificio di quanti, in missione all’estero, hanno perso la vita per difendere la pace e la democrazia.

A Campagna questa mattina si è tenuto un momento solenne per celebrare il 22° anniversario della Strage di Nassiriya alla presenza dei Carabinieri della locale Stazione e dei militari dell’Esercito Italiano di stanza a Persano.

Dopo la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale da parte di don Roberto Piemonte il corteo di autorità civili e militari si è spostato verso il Largo Nassiriya, di fronte alla locale Stazione dei Carabinieri, per deporre una corona in memoria delle vittime. Per l’occasione erano presenti il sindaco Biagio Luongo, il Maresciallo Fabio Pignatiello, Comandante della Stazione Carabinieri di Campagna, il Colonnello Stefano Catania, Comandante del 4° Reggimento Carri di Persano, il Comandante della Polizia Locale Alberto Giorgio, i volontari della Protezione civile.

Inoltre alla cerimonia hanno preso parte i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.