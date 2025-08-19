Sciarpe e magliette della Salernitana, fumogeni con i colori dei tifosi granata hanno fatto da contorno questo pomeriggio all’ultimo saluto per Stefano Federico, il 39enne di San Marco di Castellabate che domenica scorsa ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Via del Mare dopo essersi scontrato con un’auto mentre viaggiava in sella al suo scooter.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Marco Evangelista alla presenza della famiglia, degli amici e dei tantissimi concittadini che stimavano Stefano, sfegatato tifoso della Salernitana.

Proprio per questo gli ultras e i simpatizzanti della squadra di calcio di Salerno si sono riuniti, sia in strada che in chiesa, per testimoniare la loro vicinanza ai familiari e sulla bara del loro amico hanno poggiato sciarpe e magliette a testimonianza di una fede sportiva che non finisce con la morte terrena.

Un lungo corteo granata ha accompagnato il feretro fino all’altare dove è stata celebrata la Santa Messa dal parroco don Pasquale Gargione. Presenti i tifosi del locale club della Salernitana, di cui il 39enne è stato fondatore, e del gruppo ultras Nuova Guardia.

Uno striscione recita: “Ora farai cantare e ballare dalla curva del paradiso… Ciao cumbarò”.

Articolo correlato:

18/8/2025 – Scontro tra auto e scooter, eseguita l’autopsia su Stefano Federico. Castellabate si prepara all’ultimo saluto